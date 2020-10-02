Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny şehre geldi!

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Trabzonspor, bir golcüyü daha takıma kazandırdı. Bordo-mavililer, kulübü Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Djaniny için bonservis bedeli ödemeyecek. Yıldız golcü, resmi sözleşmeye imza atmak için şehre geldi.

Bordo-mavili takımın her konuda anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Djaniny Semedo şehre geldi. 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kulübü Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Semedo için bordo-mavililer bonservis bedeli de ödemeyecek.

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