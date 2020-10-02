Stanislav Ivanov Galatasaray yolunda!

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan şok Rangers mağlubiyetiyle turnuvaya veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Bulgaristan basınında yer alan habere göre; Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e kiralayan sarı-kırmızılılar, Stanislav Ivanov ile anlaşmaya vardı.
Öte yandan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabını takip ederek transferin sinyalini verdi.
2016'da 17 yaşındayken Levski Sofya'da A takıma alınan Stanislav Ivanov, Bulgar ekibinde çıktığı 71 maçta 12 gol attı ve 13 asist yaptı.