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yolunda!

Son dakika haberleri | Rangers'a yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Genç ve yetenekli bir kanat oyuncusu arayışında olan Sarı-kırmızılılar, 'dan 21 yaşındaki Bulgar kanat futbolcu transferinde son geldi.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 18:49 Son Güncelleme: 2.10.2020 18:54 ABONE OL
Stanislav Ivanov Galatasaray yolunda!

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan şok Rangers mağlubiyetiyle turnuvaya veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Bulgaristan basınında yer alan habere göre; Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e kiralayan sarı-kırmızılılar, Stanislav Ivanov ile anlaşmaya vardı.

Öte yandan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabını takip ederek transferin sinyalini verdi.

2016'da 17 yaşındayken Levski Sofya'da A takıma alınan Stanislav Ivanov, Bulgar ekibinde çıktığı 71 maçta 12 gol attı ve 13 asist yaptı.

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Stanislav Ivanov Galatasaray yolunda!
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