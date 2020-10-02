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ne zaman kaçta yapılacak? Sivasspor'un rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı! Türkiye'den sadece Demir Grup Sivasspor'un yer aldığı , bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Turnuvaya dördüncü torbadan katılacak olan Sivasspor'un muhtemel rakipleri ise merak konusu oldu. Peki, UEFA ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sivasspor'un rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hakkında bilgiler haberimizde.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 14:12 Son Güncelleme: 2.10.2020 14:12 ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman kaçta yapılacak? Sivasspor'un rakibi kim olacak?

Avrupa'nın kulüpler bazındaki ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları bugün çekilecek. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olma özelliğini taşıyan Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sivasspor'un rakibi kim olacak? Detaylar haberimizde.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Kura çekimi beIN SPORTS'tan naklen yayımlanacak.

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Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

48 takımın dağıtılacağı 4 torbanın son şekli, play-off turu karşılaşmalarının ardından netleşecek. Çekiliş sonucu takımlar, dörderli 12 gruba ayrılacak.

22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla'nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Demir Grup Sivasspor turnuvaya dördüncü torbadan katılacak. Sivasspor'un rakipleri ilk üç torbadan gelecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki torbalar şu şekilde;

1. Torba: Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Leverkusen, Villarreal, CSKA Moskova, Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic

2. Torba: Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Ludogorets, Young Boys, Crvena Zvezda, Rapid Wien, Leicester City, Karabağ, PAOK, Standard Liege, Sociedad

3. Torba: Granada, Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Atina, Maccabi Tel Aviv, Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK Linz, Hapoel Beer Sheva, CFR Cluj

4. Torba: Zorya Luhansk, Lille, Nice, Rijeka, Dundalk, Liberec, Antwerp, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberg, Omonia, CSKA Sofya

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman kaçta yapılacak? Sivasspor'un rakibi kim olacak?
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