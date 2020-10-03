2. Antep faciası!

2 Ekim 2020… Yer yine Gaziantep… Trabzonspor 1-0 önde ve son anlarda VAR uyarısı ile hakem Fırat Aydınus, Gaziantep FK lehine penaltı verdi. Ancak rakibin pozisyon öncesi topla elle oynamasını es geçen Aydınus, Flavio'yu da atarak hatasını katladıUzatmada ise Antep ceza alanındaki iki pozisyonda VAR hakemi Bitigen, Aydınus'u uyarmadı bile...TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem ekibine sert tepki gösterdi. Ağaoğlu, penaltı pozisyonu öncesi Gaziantepli oyuncunun net elle oynadığını belirterek,Gerçekten garip bir penaltı. Biz hatalarımızı düzeltemeye çalışacağız ama bizim haricimizde hata yapanlar da hatalarına devam ediyor. Bunları hep konuşuyoruz ama bir türlü düzelmiyor. Herkesin gördüğü şeyi bana sormayın. Ben söyleyince ceza yağdırıyorlar. MHK umarım bu pozisyonu doğru yorumlar. Bunu herkesin konuşması lazım. Çünkü can yakıyor" diye konuştu.TRABZONSPOR'UN Portekizli sağ beki Pereira maçın ardından çok sert konuştu. Pereira, "Daha önce de söylediğim gibi bizi tepede, üstlerde görmek istemeyen bir kesim var. Ama biz onları üzmeye devam edeceğiz ve ligi şampiyon bitireceğiz" diyerek hakemlere tepkisini dile getirdi.TRABZONSPOR'UN kalecisi Erce Kardeşler maçın ardından, "İyi pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Hem penaltı hem kırmızı kart, bu sene ikinci kez oluyor. Hakemler bu sene biraz karşı taraftan yana kullanıyor gibi tercihlerini. Artık öyle görmüşler diyeceğiz" dedi.TRABZONSPOR Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'nın kendilerine yönelik hareketler yaptığını ve bunun insanlıkla bağdaşmayacağını söyledi. Alp, "Bu kişi nasıl bir takımın başında hocalık yapıyor anlam veremiyorum" dedi. Kırmızı kart gören Sumudica bitiş düdüğünün ardından protokol tribününe doğru dönerek halay çekmişti.