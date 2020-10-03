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2. Antep faciası!

7 Mart 2020… 25. hafta… , karşısında son dakika golü ile 2-1 öne geçiyor... Ama VAR uyarısıyla, skandal bir faule karar verip golü iptal eden hakem bordo-mavililere zirve yarışında önemli bir yara açıyordu

Giriş Tarihi: 3.10.2020 ABONE OL
2. Antep faciası!
2 Ekim 2020… Yer yine Gaziantep… Trabzonspor 1-0 önde ve son anlarda VAR uyarısı ile hakem Fırat Aydınus, Gaziantep FK lehine penaltı verdi. Ancak rakibin pozisyon öncesi topla elle oynamasını es geçen Aydınus, Flavio'yu da atarak hatasını katladı

Uzatmada ise Antep ceza alanındaki iki pozisyonda VAR hakemi Bitigen, Aydınus'u uyarmadı bile...

BARİZ ELİ GÖRMEDİ
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem ekibine sert tepki gösterdi. Ağaoğlu, penaltı pozisyonu öncesi Gaziantepli oyuncunun net elle oynadığını belirterek, "Bu herkesin gördüğü bir pozisyon, bunu anlatmanın, konuşmanın bir anlamı yok. Nasıl o anı görmüyorsun, hadi görmüyorsun VAR'da nasıl dikkat etmiyorsun. Gerçekten garip bir penaltı. Biz hatalarımızı düzeltemeye çalışacağız ama bizim haricimizde hata yapanlar da hatalarına devam ediyor. Bunları hep konuşuyoruz ama bir türlü düzelmiyor. Herkesin gördüğü şeyi bana sormayın. Ben söyleyince ceza yağdırıyorlar. MHK umarım bu pozisyonu doğru yorumlar. Bunu herkesin konuşması lazım. Çünkü can yakıyor" diye konuştu.

PEREİRA'DAN ISYAN: BİZİ ZİRVEDE GÖRMEK İSTEMEYENLER VAR
TRABZONSPOR'UN Portekizli sağ beki Pereira maçın ardından çok sert konuştu. Pereira, "Daha önce de söylediğim gibi bizi tepede, üstlerde görmek istemeyen bir kesim var. Ama biz onları üzmeye devam edeceğiz ve ligi şampiyon bitireceğiz" diyerek hakemlere tepkisini dile getirdi.

ERCE: HAKEMLER BIZE KARŞI
TRABZONSPOR'UN kalecisi Erce Kardeşler maçın ardından, "İyi pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Hem penaltı hem kırmızı kart, bu sene ikinci kez oluyor. Hakemler bu sene biraz karşı taraftan yana kullanıyor gibi tercihlerini. Artık öyle görmüşler diyeceğiz" dedi.

SUMUDİCA'NIN YAPMIŞ OLDUĞU İNSANLIK DEĞİL
TRABZONSPOR Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'nın kendilerine yönelik hareketler yaptığını ve bunun insanlıkla bağdaşmayacağını söyledi. Alp, "Bu kişi nasıl bir takımın başında hocalık yapıyor anlam veremiyorum" dedi. Kırmızı kart gören Sumudica bitiş düdüğünün ardından protokol tribününe doğru dönerek halay çekmişti.

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2. Antep faciası!
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