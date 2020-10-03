Başakşehir - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor.
Sezonun ilk 3 maçından puansız ayrılan son şampiyon Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler hem ilk puanlarını almak hem de son sıradan kurtulmak istiyor. İzmir ekibi ise namağlup unvanını sürdürme peşinde...
Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba
Göztepe: İrfan Can, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye