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'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detaylar sabah.com.tr/spor sayfasında...

Giriş Tarihi: 3.10.2020 15:58 Son Güncelleme: 3.10.2020 15:59 ABONE OL
Başakşehir - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor.

Sezonun ilk 3 maçından puansız ayrılan son şampiyon Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler hem ilk puanlarını almak hem de son sıradan kurtulmak istiyor. İzmir ekibi ise namağlup unvanını sürdürme peşinde...



İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba

Göztepe: İrfan Can, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

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Başakşehir - Göztepe | CANLI
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