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4-0 | MAÇ SONUCU

'in 4. haftasında iki ekibinin mücadelesinde , sahasında, 'ı4-0 mağlup etti. Maviler'in 'den yeni transferi Ben Chilwell, Chelsea foırmasıyla ilk maçında ilk golünü attı.

AA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 17:38 ABONE OL
Chelsea 4-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti.

Stamford Bridge Stadı'nda bir diğer başkent ekibi Crystal Palace'ı ağırlayan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ben Chilwell, 66. dakikada Kurt Zouma, 78 ve 82. dakikalarda penaltıdan Jorginho attı.

Chelsea'nin Leicester City'den transfer ettiği 23 yaşındaki sol bek Ben Chilwell, yeni takımıyla ligde çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandırdı.

İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho ise ilk kez Chelsea formasıyla bir lig maçında iki gol kaydetti.

Lige deplasmanda Brighton'ı yenerek başlayan ancak sonraki iki haftada beş puan kaybeden Chelsea, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini Crystal Palace karşısında elde etmiş oldu.

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Chelsea 4-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU
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