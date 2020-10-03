Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in 4. haftasında kıyasıya mücadele sürerken kulüplerin son dakika transfer çalışmaları da sürüyor. Bu bağlamda kadrosunu güçlendirmek ve yeni isimler katmak için pek çok kulüp ve oyuncuyla görüşme halinde olan Fenerbahçe, Diego Perotti ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında futbvolseverler Diego Perotti kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı.
Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Diego Perotti ile ilgili tüm bilgiler şöyle;
Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin Moreno'da dünyaya geldi. CD Meron altyapısında futbola başlayan Arjantinli yıldız kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma gibi dünyaca ünlü takımların formasını giydi. Genel olarak sol kanatta görev alan Perotti, sağ ayağını etkili olarak kullanabiliyor. Perotti'nin boyu ise 179 cm. Kariyerinde 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası yer alıyor. Arjantinli yıldızın İtalya Serie A devi AS Roma ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Topla dripling yapmayı ve adam eksiltmeyi seven Diego Perotti, iki kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynuyor. Serie A'da 144 maça çıkan ve 29 gol+25 asistlik performans sergileyen tangocu, Sevilla formasıyla boy gösterdiği La Liga'da da 116 maçta 9 gol atıp, 19 asist gerçekleştirdi.
.