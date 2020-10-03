Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

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Süper Lig 2020 - 2021 sezonunda 4. hafta karşılaşmaları devam ederken ligde mücadele eden takımların kadrolarındaki eksikleri tamamlama ve kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında yerli ve yabancı pek çok takım ve oyuncuyla görüşmeye devam ediyor. Bu bağlamda Fenerbahçe, ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında , kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Diego Perotti kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.10.2020 23:00 ABONE OL
Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in 4. haftasında kıyasıya mücadele sürerken kulüplerin son dakika transfer çalışmaları da sürüyor. Bu bağlamda kadrosunu güçlendirmek ve yeni isimler katmak için pek çok kulüp ve oyuncuyla görüşme halinde olan Fenerbahçe, ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında futbvolseverler , kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı.

DIEGO PEROTTI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Diego Perotti ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

26 Temmuz 1988 yılında Arjantin Moreno'da dünyaya geldi. CD Meron altyapısında futbola başlayan Arjantinli yıldız kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma gibi dünyaca ünlü takımların formasını giydi. Genel olarak sol kanatta görev alan Perotti, sağ ayağını etkili olarak kullanabiliyor. Perotti'nin boyu ise 179 cm. Kariyerinde 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası yer alıyor. Arjantinli yıldızın İtalya Serie A devi AS Roma ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Topla dripling yapmayı ve adam eksiltmeyi seven Diego Perotti, iki kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynuyor. Serie A'da 144 maça çıkan ve 29 gol+25 asistlik performans sergileyen tangocu, Sevilla formasıyla boy gösterdiği La Liga'da da 116 maçta 9 gol atıp, 19 asist gerçekleştirdi.

Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

DIEGO PEROTTI'NİN FUTBOL KARİYERİ

  • CD Meron (2006-2007)
  • Sevilla (2007-2014)
  • Boca Juniors (2014)
  • Genoa (2014-2016)
  • AS Roma (2016-2020)

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Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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