Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in 4. haftasında kıyasıya mücadele sürerken kulüplerin son dakika transfer çalışmaları da sürüyor. Bu bağlamda kadrosunu güçlendirmek ve yeni isimler katmak için pek çok kulüp ve oyuncuyla görüşme halinde olan Fenerbahçe, Diego Perotti ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında futbvolseverler Diego Perotti kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı.

DIEGO PEROTTI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Diego Perotti ile ilgili tüm bilgiler şöyle;