Garry adım atmadı!

döneminin bitimine 3 gün kala yönetimin eli kolu bağlandıenerbahçe, transferin bitimine 3 gün kala kanat transferinde çıkmaza girdi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Diego Perotti için henüz Roma ile anlaşamadı.Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan oyuncunun Olympiakos'u reddetmesinin ardından eli kolu bağlanan Kanarya, Perotti için de Roma'nın bonservis talebinden vazgeçmesini bekliyor.SON olarak bir kanat takviyesi ile bu dönem için transfere nokta koymayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, şimdilik Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetmeye yanaşmıyor.Roma da Perotti için bonservis talebinden vazgeçmezse bu iki oyuncuyla ilgili tasarrufta bulunulmayacak.F.BAHÇE formasıyla 29 maçta oynayan Rodrigues 4 gol atıp 4 gol pası verdi. 29 yaşındaki futbolcu, G.Saray ile de 78 maçta sahaya çıktı ve 16 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Rodrigues, Ocak 2019'da 9 milyon Euro'ya G.Saray'dan Al Ittihad'a gitmişti.