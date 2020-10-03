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Garry adım atmadı!

için henüz Roma ile anlaşamayan , ’u reddeden 29 yaşındaki oyuncunun gitmemesi nedeniyle limiti de açamadı

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 3.10.2020 ABONE OL
Garry adım atmadı!
Transfer döneminin bitimine 3 gün kala yönetimin eli kolu bağlandı
Fenerbahçe, transferin bitimine 3 gün kala kanat transferinde çıkmaza girdi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Diego Perotti için henüz Roma ile anlaşamadı. Bunun yanı sıra Garry Rodrigues'in takımda kalma ısrarı nedeniyle limit açılamaması başka bir problem. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan oyuncunun Olympiakos'u reddetmesinin ardından eli kolu bağlanan Kanarya, Perotti için de Roma'nın bonservis talebinden vazgeçmesini bekliyor.

HER ŞEY ROMA'YA BAĞLI
SON olarak bir kanat takviyesi ile bu dönem için transfere nokta koymayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, şimdilik Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetmeye yanaşmıyor. Aynı şekilde eğer bir transfer bitirilemezse Nabil Dirar'ın sözleşmesinin feshi için de ısrarcı olunmayacak. Roma da Perotti için bonservis talebinden vazgeçmezse bu iki oyuncuyla ilgili tasarrufta bulunulmayacak.

GARRY RODRİGUES NE YAPTI?
F.BAHÇE formasıyla 29 maçta oynayan Rodrigues 4 gol atıp 4 gol pası verdi. 29 yaşındaki futbolcu, G.Saray ile de 78 maçta sahaya çıktı ve 16 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Rodrigues, Ocak 2019'da 9 milyon Euro'ya G.Saray'dan Al Ittihad'a gitmişti.

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