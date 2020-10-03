Son dakika: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Kouduo kadroda yer almadı

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu. Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza kadroya dahil edilirken, henüz lisansı çıkmayan Rosier ve sakatlığı bulunan N'Koudou kadroda yer almadı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır."