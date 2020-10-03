Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe ve Erol Bulut yorumu

Son dakika: 'ndan flaş ve Erol Bulut yorumu

Son dakika haberleri... 'in 4. haftasında 'ü konuk eden Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını Samatta'nın golüyle 1-0 önde kapattı. İlk 45 dakikalık dilimi değerlendiren Toroğlu, "Fenerbahçe'de bir ışık var, iyi oynamadığı maçlarda bile sonuç alırsa, iyi oynadığı maçları zaten götürür." dedi.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 20:02 Son Güncelleme: 3.10.2020 20:19 ABONE OL
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe ve Erol Bulut yorumu

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk devresini sarı-lacivertliler 1-0 önde kapatırken, gol Tanzanyalı yıldız Samatta'dan geldi.

Müsabakanın ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'de bir ışık var, iyi oynamadığı maçlarda bile sonuç alırsa, iyi oynadığı maçları zaten götürür.

Fenerbahçe 10. maça çıkarken, spor kamuoyu 11'de 8-9 futbolcuyu sayabiliyorsa, Fenerbahçe bu sene işi götürür. Kadro istikrarını yakalarsa götürür. Teknik adam forma dağıtımında adaletli davranırsa, mücadele adaletli olursa olur.

Fenerbahçe bugün bir gol attı, herkes bu adam nereden geldi diye baktı. Bu adam golcü adam Karagümrüklü kardeşlerim, yanına birini koyacaksın. İstiklal Caddesi'nde öyle yürüsen, biri durdurup 'Nereye gidiyorsun kardeşim' der. Samatta akıllı adam, golcü adam."

SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe ve Erol Bulut yorumu

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 Ortaokul ve liseler için okullar açılacak mı, ne zaman açılıyor?
Bedava tablet, bilgisayar ve laptop başvuru formu ve ekranı! MEB, belediyelerin ve Acun Ilıcalı bedava ücretsiz tablet dağıtımı kampanyası başvuru nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! Okulların açılmasıyla ilgili önemli değişiklik...
Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...
Yemek siparişinde akılalmaz dolandırıcılık! Siparişe bu notu yazıp para ödemiyorlar!
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar...
Aleyna Çakır cinayeti hakkında son dakika gelişmesi! Komşusu açıkladı: "Ümitcan Uygun zorla..."
Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!
BİM 9 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler, hangi ürünler bulunuyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe ve Erol Bulut yorumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA