Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe ve Erol Bulut yorumu

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk devresini sarı-lacivertliler 1-0 önde kapatırken, gol Tanzanyalı yıldız Samatta'dan geldi.

Müsabakanın ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'de bir ışık var, iyi oynamadığı maçlarda bile sonuç alırsa, iyi oynadığı maçları zaten götürür.

Fenerbahçe 10. maça çıkarken, spor kamuoyu 11'de 8-9 futbolcuyu sayabiliyorsa, Fenerbahçe bu sene işi götürür. Kadro istikrarını yakalarsa götürür. Teknik adam forma dağıtımında adaletli davranırsa, mücadele adaletli olursa olur.

Fenerbahçe bugün bir gol attı, herkes bu adam nereden geldi diye baktı. Bu adam golcü adam Karagümrüklü kardeşlerim, yanına birini koyacaksın. İstiklal Caddesi'nde öyle yürüsen, biri durdurup 'Nereye gidiyorsun kardeşim' der. Samatta akıllı adam, golcü adam."

SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe ve Erol Bulut yorumu