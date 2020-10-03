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Son dakika: 'nin Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

'in 4. haftasında sahasında ligin flaş ekiplerinden 'ü konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin maç öncesi 5 puanı bulunurken, haftaya lider giren Karagümrük 7 puanda. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 18:01 Son Güncelleme: 3.10.2020 18:03 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında ligin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin maç öncesi 5 puanı bulunurken, haftaya lider giren Karagümrük 7 puanda. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

Karagümrük: Viviano, Eric, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech

FENERBEHÇE YENİLERE KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakada 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i belli oldu!
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