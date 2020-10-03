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3 yardımcı hakemde corona virüsüne rastlandığını açıkladı

(), üç klasman yardımcı hakeminin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 21:52 Son Güncelleme: 3.10.2020 21:52 ABONE OL
TFF 3 yardımcı hakemde corona virüsüne rastlandığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üç klasman yardımcı hakemimizin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi.

Hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen, talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği aktarıldı.

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TFF 3 yardımcı hakemde corona virüsüne rastlandığını açıkladı
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