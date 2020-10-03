Trabzonspor, Jorge Djaniny Tavares Semedo'yu KAP'a bildirdi

Transfer döneminin hareketli takımı Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takımla görüşmek için Trabzon'a gelen Semedo ile anlaşmaya varıldı. Kamuyu Aydınlatm Platformu'na yapılan açıklamaya göre, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık kontrat yapıldı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."