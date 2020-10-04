Ahmet Çalık resmen Konyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray'dan defans oyuncusu Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana fazla forma şansı bulamayan Ahmet Çalık, Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ile resmen anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, transferi resmi internet sitesinden duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Kulübümüz milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 8 kez Milli Takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık kulübümüzde 6 numaralı formayı giyecek."