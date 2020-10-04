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: 2 - Menemenspor: 1 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 4. haftasında , sahasında Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. 'ın 90+7. dakikada kullandığı penaltıyı, Balıkesirspor kalecisi kurtararak takımına galibiyeti getirdi.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 20:10 ABONE OL
Balıkesirspor: 2 - Menemenspor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, sahasında Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

Menemensporlu Taşkın Çalış'ın 90+7. dakikada kullandığı penaltıyı, Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen kurtararak takımına galibiyeti getirdi.

Balıkesirspor: 2 - Menemenspor: 1

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 81 Abdülkadir Kayalı), Kethevoama (Dk. 66 Bilalli), Otoo, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 90 Emre Şahin), Ezeh

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 87 Taşkın Çalış), Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Adamu, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 64 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 52 Oğuz Han Aynaoğlu), Rasheed, Rıdvan Koçak (Dk. 53 Murat Erdemir, Dk. 87 Murat Elkatmış)

Goller: Dk. 14 ve 78 Mrsic (penaltılardan) (Balıkesirspor), Dk. 20 Rıdvan Koçak (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mrsic, Dk. 32 Kağan Kayalı (Balıkesirspor), Dk. 36 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Domgjonas (Menemenspor)

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Balıkesirspor: 2 - Menemenspor: 1 | MAÇ SONUCU
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