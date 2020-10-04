Başakşehir'den golcü hamlesi! Jean-Kevin Augustin gündemde

Süper Lig'e oldukça kötü bir başlangıç yapan, 4 haftada henüz gol atamayan ve sadece 1 puan toplayan son şampiyon Medipol Başakşehir, golcü transferi için harekete geçti.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala forvet atağı yapan İstanbul ekibinin gündemindeki ismi ise Fransız basını duyurdu. Foot Mercato'da yer alan habere göre Medipol Başakşehir, Leipzig forması giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin'i renklerine bağlamak istiyor.

Haberde, kariyerinde düşüş döneminde olan Augustin'in de Başakşehir'de yeni bir sayfa açabileceğine vurgu yapıldı. Öte yandan oyuncunun Başakşehir'e transfer olması halinde, Devler Ligi'nde iki eski kulübü PSG ve Leipzig'le karşılaşacağının altı çizildi.

Kariyerine PSG altyapısında başlayan Jean-Kevin Augustin, 2017'de 16 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Sırasıyla Monaco ve Leeds United'a kiralanan golcü oyuncu, performansının düşük olması nedeniyle piyasa değerinde büyük azalma yaşadı. (Fotomaç)



