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'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliğini konuk ediyor. Mücadele öncesinde ev sahibi Beşiktaş'ın 3 maçta 4, bir hafta bay geçen konuk 'nin ise 2 maçta 1 puanı bulunuyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları sabah.com.tr/spor sayfasında olacak...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 14:55 Son Güncelleme: 4.10.2020 17:20 ABONE OL
Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Gençlerbirliği Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede Mete Kalkavan düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu



İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ 7 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN DEPLASMANDA BİR GALİBİYETİ VAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.

İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

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Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI
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