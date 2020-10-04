Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Denizlispor - Konyaspor

CANLI | Denizlispor -

'in 4. haftasında Denizlispor, sahasında 'u konuk ediyor. Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi deneyimli hakem yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan müsabaka beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Denizlispor-Konyaspor karşılaşmasının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 13:29 Son Güncelleme: 4.10.2020 13:36 ABONE OL
CANLI | Denizlispor - Konyaspor

Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki müsabaka saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'ı yenen Konyaspor, ligde 4 puanda. Ev sahibi takımın ise 1 puanı bulunuyor.

Denizlispor-Konyaspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann, Recep, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Kravets

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ - Okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim Pazartesi açılıyor mu? Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim yarın mı?
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 3 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Flaş isimler...
Çürük diş sorununu bitiyor! İşte çürük dişi önleyen ve çürüğü azaltan besinler...
Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı!
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! "Çok yakışıklı olmuşsun"
Bu besini fazla tüketirseniz zeka geriliğine sebep oluyor!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! Okulların açılmasıyla ilgili önemli değişiklik...
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Son dakika haberi: Adana'da dehşet! Öldürdükten sonra bir de bu mesajı atmış...
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Denizlispor - Konyaspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA