CANLI | Denizlispor - Konyaspor

Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.
Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki müsabaka saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalıyor.
Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'ı yenen Konyaspor, ligde 4 puanda. Ev sahibi takımın ise 1 puanı bulunuyor.
Denizlispor-Konyaspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann, Recep, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Kravets