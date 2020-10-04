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Eric Maxim Choupo Moting 'e imza atıyor!

Bir dönem  ve 'ın gündemine gelen yıldız golcü Eric Maxim Choupo Moting'in 'e olacağı ifade ediliyor. Kamerunlu oyuncunun kısa süre içinde Alman devine imza atacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 13:17 ABONE OL
Eric Maxim Choupo Moting Bayern Münih'e imza atıyor!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir süre önce transfer gündemine aldığı Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting sürpriz bir transfere imza atmak üzere...

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona erdiğinden beri kulüpsüz olan 31 yaşındaki forvet, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, iki tarafın anlaşma sağladığı ve imzaları atmak için birkaç detay kaldığı ifade edildi.

Neymar, Cavani ve Mbappe gibi isimlerin ardından PSG'de gözden düşen ve Alman pasaportu da bulunan Eric Maxim Choupo Moting, daha önce Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke ve PSG'de forma giymişti. (Fotomaç)


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Eric Maxim Choupo Moting Bayern Münih'e imza atıyor!
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