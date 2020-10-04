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bir transferi daha açıkladı! Basel'den

Son dakika haberleri... Yaptığı transferlerle dikkat çeken devi Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertli takım Basel'den 'yi kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 21:49 Son Güncelleme: 4.10.2020 22:24 ABONE OL
Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı! Basel'den Kemal Ademi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yaptığı transferlerle dikkat çeken Süper Lig devi Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertli takım Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama
Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir.



KEMAL ADEMİ KİMDİR?
Kemal Ademi 23 Ocak 1996'da Almanya'da dünyaya geldi. Futbola İsviçre'nin FC St. Gallen 1879 takımında başlayan forvet oyuncusu, 2015'te Almanya'ya yelken açtı. Hoffenheim, ilk başta kiralık olarak kadrosuna kattığı Ademi'yi bir sonraki sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Hoffenheim II'de 2 sezon forma giyen Ademi, 2018'de İsviçre'ye Neuchatel Xamax formasıyla döndü.

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Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı! Basel'den Kemal Ademi
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