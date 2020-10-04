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- maçında 11'ler belli oldu!

, 'in 4. haftasında deplasmanına çıkacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek. Kasımpaşa-Galatasaray maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 17:45 Son Güncelleme: 4.10.2020 18:12 ABONE OL
Kasımpaşa - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kasımpaşa-Galatasaray maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in ilk üç haftasında 7 puana sahip Galatasaray, deplasmanda kazanma istiyor. 3 puanı olan ev sahibi Kasımpaşa ise sahasında 3 puan hedefinde.

11'LER
Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi; Tırpan, Aytaç; Alan, Yusuf, Hajradinovic; Hodzic
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Emre, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne

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Kasımpaşa - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu!
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