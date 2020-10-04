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0-3 | MAÇ SONUCU

'in 4. haftasında , sahasında 'a 3-0 mağlup oldu. Tilkiler'de milli futbolculardan 90 dakika sahada kalırken, ise 55. dakikada 'nin yerine oyuna girdi. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 19:39 ABONE OL
Leicester City 0-3 West Ham United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Leicester City, sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup oldu.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City, hiç isabetli şut üretemediği mücadeleyi 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen'ın attığı golleriyle 3-0 kaybetti.

Leicester City forması giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.

Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

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Leicester City 0-3 West Ham United | MAÇ SONUCU
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