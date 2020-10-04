İtalya Serie A'da heyecan, 3. hafta maçları ile devam ediyor. Milan, sahasında Spezia'yı bugün ağırlayacak. Mücadeleye çok az bir süre kala, maçın canlı yayın kanalı ve saati merak konusu oldu. Bu doğrultuda, 'Milan Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

MILAN SPEZİA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE SAAT KAÇTA?

Milan - Spezia maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MILAN - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo

Spezia: Rafael; Marchizza, Erlic, Chaboy, Sala; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi