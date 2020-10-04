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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya 'nın 3. haftasında önemli bir mücadele oynanacak. , sahasında 'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça canlı yayın kanalı ve maçın saati merak konusu oldu. Bu noktada, ' maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Milan Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 14:38 ABONE OL
Milan Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan, 3. hafta maçları ile devam ediyor. Milan, sahasında Spezia'yı bugün ağırlayacak. Mücadeleye çok az bir süre kala, maçın canlı yayın kanalı ve saati merak konusu oldu. Bu doğrultuda, 'Milan Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

MILAN SPEZİA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE SAAT KAÇTA?

Milan - Spezia maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MILAN - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo

Spezia: Rafael; Marchizza, Erlic, Chaboy, Sala; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi

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Milan Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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