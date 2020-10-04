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Son dakika: : Ben de bıktım

'in 4. haftasında deplasmanda 'ya 1-0 yenilen 'da , maçın ardından açıklamalarda bulundu. Terim. ""Her dakika soruluyor, ben de bıktım. Herkes bıkmıştır. Bugün bu konunun transferle ilgisi var mı yok mu bilemiyorum ama ben sezon içinde ve sezon sonunda fikirlerimi zaten belli etmiştim." dedi.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 21:40 Son Güncelleme: 4.10.2020 21:45 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim: Ben de bıktım

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Terim: "Her dakika transfer soruluyor, ben de bıktım. Herkes bıkmıştır. Bugün bu konunun transferle ilgisi var mı yok mu bilemiyorum ama ben sezon içinde ve sezon sonunda fikirlerimi zaten belli etmiştim. Kimseyi kırmak, üzmek, yanlış anlaşılmak istemem. Ben Galatasaray'ı, takımımı bırakmadım, maçı bıraktım. Benim erken soyunma odasına gitmeme gelince, sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı. Bir de futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı.Her yenilgi sonrasını bana yorarlar. Hatta borsa ve ekonomiden de ben sorumluyum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Fatih Terim: Ben de bıktım
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