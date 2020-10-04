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Son dakika: 'yı resmen duyurdu!

'in 4. haftasında 'ya konuk olan 'da , maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, eski futbolcu 'nın bundan sonra idari sorumlu olarak takımda göreve başladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 19:26 Son Güncelleme: 4.10.2020 19:33 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim Hakan Balta'yı resmen duyurdu!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"İDARİ SORUMLU HAKAN BALTA"

Galatasaray'ın değerlerini korumaya devam edeceklerini vurgulayan Terim, "Galatasaray'ın değerlerini artırıyoruz. Galatasaray'da sahada emek vermiş oyuncularımızı yanımızda ve masada da olmasını istiyoruz. Bundan sonra bazı maçlar idari sorumlu olarak Hakan Balta çıkacak. Bu ve buna benzer uygulamalar devam edecek. Galatasaray'a emek vermiş birçok arkadaşımızı yanımıza katarak değerlerimizi artıracağız." dedi.

Kasımpaşa karşısında kadroda rotasyon yapmak zorunda oldukları için yaptıklarını ifade eden Terim, "Muhakkak ki bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Bize böylesi mantıklı geldi. Kaleciyi saymazsak, yüzde 40-50 değişiklikle geldik. 5 de hakkımız var. Ekonomik olarak kullanabiliriz fiziğimizi. Değişiklikler olacak. Böylesini uygun gördüm" dedi.

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Son dakika: Fatih Terim Hakan Balta'yı resmen duyurdu!
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