Son dakika: Fenerbahçe Bakasetas için resmi teklif sundu!

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler, A Spor'un haberine göre transfer döneminin bitmesine artık sayılı saatler kala Alanyasporlu Bakasetas için resmi teklif sundu.

EROL BULUT'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertlilere transfer etmek istediği Bakasetas ile Akdeniz ekibinde çalışmıştı. Bulut, bir başka eski öğrencisi olan Papiss Cisse'yi de Fenerbahçe'ye transfer etmişti.





TAKAS + PARA FORMULÜ!

Fenerbahçe'nin Bakasetas için Alanyaspor'a ilk teklifinin 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde takas formulü devreye girerse ise önerilecek isimlerin Deniz Türüç ve Serdar Aziz olması bekleniyor.

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