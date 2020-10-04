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Son dakika: Bakasetas için resmi teklif sundu!

'in 4. haftasında sahasında 'ü 2-1 mağlup eden 'de gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler, döneminin bitmesine artık sayılı saatler kala için resmi teklif sundu.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 10:45 Son Güncelleme: 4.10.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Bakasetas için resmi teklif sundu!

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler, A Spor'un haberine göre transfer döneminin bitmesine artık sayılı saatler kala Alanyasporlu Bakasetas için resmi teklif sundu.

EROL BULUT'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertlilere transfer etmek istediği Bakasetas ile Akdeniz ekibinde çalışmıştı. Bulut, bir başka eski öğrencisi olan Papiss Cisse'yi de Fenerbahçe'ye transfer etmişti.



TAKAS + PARA FORMULÜ!

Fenerbahçe'nin Bakasetas için Alanyaspor'a ilk teklifinin 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde takas formulü devreye girerse ise önerilecek isimlerin Deniz Türüç ve Serdar Aziz olması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe Bakasetas için resmi teklif sundu!
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