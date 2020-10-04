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0-3 | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 6. haftasında , milli futbolcular ve 'in gol attığı maçta 'u 3-0 yendi. Ligde 14 puana yükselen Lille, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 18:50 Son Güncelleme: 4.10.2020 18:58 ABONE OL
Strasbourg 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Lille, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi.

Lille, ligin 6. haftasında Meinau Stadı'nda Strasbourg'a konuk oldu.

Lille, 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanchez ve 68. dakikada Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

Zeki, bu sezon Lille formasıyla ilk golünü atarken, Burak, geçen haftaki Nantes maçının ardından ikinci kez ağları sarstı.

Fransa temsilcisindeki bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde puanını 14'e yükselten Lille maç fazlasıyla lider olurken, 3 puanlı Strasbourg 18. sırada kaldı.

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Strasbourg 0-3 Lille | MAÇ SONUCU
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