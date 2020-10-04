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'un yeni transferi geldi!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un Palmeiras'tan transferi Trabzon'a geldi. Hugo'yu Trabzon'da büyük bir kalabalık coşkuyla karşıladı.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 20:46 Son Güncelleme: 4.10.2020 20:49 ABONE OL

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi. Bordo mavililerin yeni transferi Vitor Hugo, Trabzon'a geldi.

VITOR HUGO KİMDİR?
Brezilya doğumlu genç oyuncu 20 Mayıs 1991 yılında doğmuştur. Kariyeri için ilk adımları 2008 yılında Brezilya takımlarından biri olan Junior'da atmıştır daha sonra Santo Andre'ye transfer olmuştur. 1.87 boyunda olan Vitor Hugo, stoper olarak oynamaktadır. Brezilya'nın milli takım oyuncularındandır. Kariyerinin büyük bir çoğunluğunu Brezilya Ligi'nde geçiren Vitor Hugo, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi kulüplerinden biri olan Fiorentina'da oynamıştır.

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Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo geldi!
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