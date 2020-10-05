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Alpay 'yi 'a kiraladı!

Son dakika haberleri... Transfer sezonunun son gününde Beşiktaş, genç yıldızı Alpay 'yi 'a kiraladı.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 14:44 Son Güncelleme: 5.10.2020 15:10 ABONE OL
Beşiktaş Alpay Çelebi'yi Alanyaspor'a kiraladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer sezonunun son gününde Beşiktaş, genç yıldızı Alpay Çelebi'yi Alanyaspor'a kiraladı. Alanyaspor, Alpay Çelebi'nin 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Beşiktaş'tan genç stoper Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil etti.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Alpay'ın 2 yıl boyunca burada çok güzel işlere imza atacağına ve daha sonra kulübünde de başarı olacağına inanıyoruz. Alpay zaten yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğu için daha çok çalışarak gelişimini burada da sürdürecektir" dedi.

Alpay Çelebi ise, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bana güvenip buraya alan Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve menajerim Cenk Melih Yazıcı'ya da bana olan güvenlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni boşa çıkarmam. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağımı söylemek istiyorum. Hırslı bir yapım var. Bunu inşallah Alanyaspor'da ortaya çıkaracağım.

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Beşiktaş Alpay Çelebi'yi Alanyaspor'a kiraladı!
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