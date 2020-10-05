Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan olan Fenerbahçe, kadrosunu Perotti ve Kemal Ademi dahil 17 isimle güçlendirdi.
Geçtiğimiz sezonu 7. bitiren sarı-lacivertliler Avrupa'da yer almazken, Süper Lig'de ise ilk 4 haftanın sonunda 8 puan topladı.
Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertli ekip, sırasıyla Hatayspor ve Galatasaray'la da 0-0 berabere kalmış ve ardından ligin flaş ekiplerinden Karagümrük'ü 2-1 ile geçti.
Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Pelkas, Kemal Ademi ve Perotti transferlerini de bitirdi.
Bir de kanat transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da gerçekleşecek.
SON GÜN YATTI!
Kocaelispor'un transferinde sona yaklaştığı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Kocaelispor'a imzası gerçekleşmedi.
Dün Ankara'daki menajeri Emrah Bozkurt ile görüşen yönetim kurulu Bozkurt'un talep ettiği rakamda ısrar etmesi üzerine İsmail transferinden vazgeçti.
1 milyon lira isteyen Emrah Bozkurt'a teklif edilen rakam bonuslarla birlikte 700 bin liraydı. İsmail ile Boluspor ve Balıkesirspor yakından ilgileniyor. Futbolcunun Boluspor'a kiralanma ihtimali bulunuyor.
Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe, Gölcükspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giyip, 8 gol atmıştı ve Trabzonspor ile Antalyaspor'un da transfer listesine girmişti. (Fanatik)