Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

'de son dakika: son gün yattı! İşte nedeni

Son dakika haberleri | sezonununda takımı baştan sona yenileyen Fenerbahçe, son gün de durmak bilmiyor. 3 transferi birden tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerde, beklenmedik bir gelişme de yaşandı. İşte Fenerbahçe'de yaşananlar ve transferin yatma sebebi...

Giriş Tarihi: 5.10.2020 10:10 Son Güncelleme: 5.10.2020 10:25 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan olan , kadrosunu Perotti ve dahil 17 isimle güçlendirdi.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

Geçtiğimiz sezonu 7. bitiren sarı-lacivertliler Avrupa'da yer almazken, 'de ise ilk 4 haftanın sonunda 8 puan topladı.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

Lig'de ilk hafta 'u 2-1'le geçen sarı-lacivertli ekip, sırasıyla Hatayspor ve 'la da 0-0 berabere kalmış ve ardından ligin flaş ekiplerinden Karagümrük'ü 2-1 ile geçti.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren , Pelkas, ve Perotti transferlerini de bitirdi.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

Bir de kanat transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da gerçekleşecek.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

SON GÜN YATTI!

Kocaelispor'un transferinde sona yaklaştığı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Kocaelispor'a imzası gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

Dün Ankara'daki menajeri ile görüşen yönetim kurulu Bozkurt'un talep ettiği rakamda ısrar etmesi üzerine İsmail transferinden vazgeçti.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

1 milyon lira isteyen 'a teklif edilen rakam bonuslarla birlikte 700 bin liraydı. İsmail ile ve yakından ilgileniyor. Futbolcunun Boluspor'a kiralanma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

Hatırlanacağı üzere, , Gölcükspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giyip, 8 gol atmıştı ve ile 'un da listesine girmişti. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef'te dün gece elenen yarışmacı kim, hangi isim oldu? 4 Ekim Masterchef elenen, programa veda eden yarışmacı belli oldu!
Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...
MEB'DEN SON DAKİKA: Liseler ve ortaokullar için okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar, ortaokullar, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?
Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! 4 Ekim Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları burada - MPİ bilet sorgulama
Ceyda Düvenci yine aşka geldi! 43 yaşındaki Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'a aşkını romantik kare ile haykırdı...
Çürük diş sorununu bitiyor! İşte çürük dişi önleyen ve çürüğü azaltan besinler...
Ünlü deprem uzmanından iki ilimiz için korkutan son dakika deprem uyarısı: 'Kırılmayan çok az parçası kaldı'
Bedava tablet, bilgisayar ve laptop başvuru formu ve ekranı! MEB, belediyelerin ve Acun Ilıcalı bedava ücretsiz tablet dağıtımı kampanyası başvuru nasıl yapılır?
SON DAKİKA | Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu? Ortaokul ve liseler ile 8. ve 12. sınıf için yüz yüze eğitim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de son dakika: Transfer son gün yattı! İşte nedeni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA