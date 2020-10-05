Son dakika: Dimitris Pelkas Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas transferini açıkladı.
Fenerbahçe, Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas'ı transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçemiz, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Dimitris Pelkas'a camiamıza hoş geldin diyor; Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."