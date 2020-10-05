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Son dakika haberi... Fenerbahçe, transferin son gününde bombaları peş peşe patlatıyor. 'yi açıklayan sarı-lacivertliler, Yunan Pelkas'ı kadrosuna kattığını da duyurdu.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 19:03 Son Güncelleme: 5.10.2020 19:16 ABONE OL
Son dakika: Dimitris Pelkas Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas transferini açıkladı.

Fenerbahçe, Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas'ı transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemiz, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Dimitris Pelkas'a camiamıza hoş geldin diyor; Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."


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Son dakika: Dimitris Pelkas Fenerbahçe'de
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