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Son dakika: 'dan flaş kararı!

Son dakika haberleri... 'de dönemi sona erdi. kulüpleri de 'ye bildirecekleri takım listelerini şekillendirdi. Galatasaray, geçtiğimiz sezon sakatlanan 'nın lisansını askıya aldı. Sarı-kırmızılı takım Sekidika ve Ozornwafor'a lisans çıkardı.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 23:20 Son Güncelleme: 5.10.2020 23:38 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan flaş Muslera kararı!

Transfer döneminde rakiplerine göre suskun kalan Galatasaray, TFF'ye oyuncu listesini bildirdi.

Geçen sezon sakatlık yaşayıp ameliyat edilen ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın adı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen 14 yabancı oyuncu arasında yer almazken, yerine 21 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor listeye eklendi.

Listedeki 14 yabancı futbolcu, Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda oldu.

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Son dakika: Galatasaray'dan flaş Muslera kararı!
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