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Son dakika haberleri... Transfer döneminin son gününde Beşiktaş kadrosuna bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Cezayirli kanat 'ı 1 yıllığına kiraladı.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 17:26 Son Güncelleme: 5.10.2020 18:06 ABONE OL
Son dakika: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş, son gün kadrosuna kanat takviyesi yaptı. Siyah-beyazlılar, anlaşamaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Rachid Ghezzal'ın transferini noktaladı.

A Spor'un haberine göre Kartal, bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Cezayirli kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza attı.

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

9 Mayıs 1992 yılında Fransa'da dünyaya gelen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı. 28 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, 2017'de Monaco'nun yolunu tuttu. 2018'de 14 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Leicester City'e transfer olan Ghezzal, daha sonra İtalyan temsilcisi Fiorentina'ya kiralandı. 1.82 boyundaki deneyimli ismin Leicester City ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Ghezzal, geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 19 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Kariyerinin en iyi dönemini Lyon'da geçiren başarılı futbolcu, burada çıktığı 119 maçta 14 gol atarken 20 de asist yaptı. Milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanan Rachid Ghezzal, çıktığı 16 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Leicester City'den Ghezzal'ı kadrosuna kattı!

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Son dakika: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta
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