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Son dakika: resmen 'ta

Son dakika haberleri... Transfer döneminin son gününde Beşiktaş kadrosuna bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Cezayirli kanat 'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 17:26 Son Güncelleme: 5.10.2020 21:06 ABONE OL
Son dakika: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş, son gün kadrosuna kanat takviyesi yaptı. Siyah-beyazlılar, anlaşamaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Rachid Ghezzal'ın transferini açıkladı.

Kartal, bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Cezayirli kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

9 Mayıs 1992 yılında Fransa'da dünyaya gelen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı. 28 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, 2017'de Monaco'nun yolunu tuttu. 2018'de 14 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Leicester City'e transfer olan Ghezzal, daha sonra İtalyan temsilcisi Fiorentina'ya kiralandı.

1.82 boyundaki deneyimli ismin Leicester City ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Ghezzal, geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 19 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Kariyerinin en iyi dönemini Lyon'da geçiren başarılı futbolcu, burada çıktığı 119 maçta 14 gol atarken 20 de asist yaptı. Milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanan Rachid Ghezzal, çıktığı 16 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

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Son dakika: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta
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