Son dakika: Trabzonspor Vitor Hugo'yu KAP'a bildirdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri | Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, taraftarlarına beklenen müjdeyi verdi. Bordo-mavililer Vitor Hugo'nun transferini KAP'a bildirdi. Yıldız stoper resmi sözleşmeye imza attı. Fırtına'nın kasasından bu transfer için 3.2 milyon Euro çıkacak.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.

-30.10.2020 800.000.-EUR

-30.10.2021 800.000.-EUR

-30.10.2022 800.000.-EUR

-30.10.2023 800.000.-EUR

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i,ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."



TRABZONSPOR HUGO'NUN MAAŞINI DA AÇIKLADI!

Trabzonspor, Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Vitor Hugo'ya ödeyeceği ücreti de açıkladı. İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:



Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.