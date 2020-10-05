Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftayı 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, bozulan moralleri bugün yapacağı hamleyle düzeltmek istiyor.
Yönetim, forvet transferinde son günde bombayı patlatmayı amaçlıyor.
Atletico Madrid'ten Nikola Kalinic'le uzun süredir yaptığı temaslardan sonuç alamayan Kara Kartal, son olarak 2.5 milyon Euro'luk teklifini sunup geri çekilmişti.
3 milyon Euro'da ısrarcı olan Hırvat golcünün, İtalyan kulüplerinden Torino'yla temas halinde olduğu bildirildi.
Bugün saat 18.00'de bitecek olan transfer dönemine 1 golcü daha sıkıştırmayı hedefleyen Kara Kartal, rotayı Mario Mandzukic'e kırdı.
Katar Ligi ekibi Al-Duhail'le sözleşmesini fesh etmesinin ardından boşa çıkan 34 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerde bulunulduğu bildirildi.
Eğer sonuç çıkmazsa...
Fanatik'in haberine göre teknik ekibin sorumluluğunu almak istemediği Mario Balotelli de Kara Kartal'ın gündeminde bulunuyor.
Beşiktaşlı taraftarların alınması için yoğun kampanya başlattığı İtalyan forvetin de gün içerisinde diğer adaylardan alınacak sonuca göre değerlendirilebileceği ifade edildi.