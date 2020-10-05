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Son dakika haberleri... için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

Son dakika haberleri... Transferin son günüde forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, çalışmalara devam ediyor. Siyah beyazlılar, dünyaca ünlü bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İşte o isimlerin transferindeki son durum...

Giriş Tarihi: 5.10.2020 09:32 Son Güncelleme: 5.10.2020 09:49 ABONE OL
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

'de 4. haftayı 1-0'lık mağlubiyetiyle tamamlayan , bozulan moralleri bugün yapacağı hamleyle düzeltmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

Yönetim, forvet transferinde son günde bombayı patlatmayı amaçlıyor.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

'ten Nikola Kalinic'le uzun süredir yaptığı temaslardan sonuç alamayan , son olarak 2.5 milyon Euro'luk teklifini sunup geri çekilmişti.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

3 milyon Euro'da ısrarcı olan Hırvat golcünün, İtalyan kulüplerinden Torino'yla temas halinde olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

Bugün saat 18.00'de bitecek olan dönemine 1 golcü daha sıkıştırmayı hedefleyen , rotayı 'e kırdı.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

ekibi Al-Duhail'le sözleşmesini fesh etmesinin ardından boşa çıkan 34 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerde bulunulduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

Eğer sonuç çıkmazsa...
Fanatik'in haberine göre teknik ekibin sorumluluğunu almak istemediği de 'ın gündeminde bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...

Beşiktaşlı taraftarların alınması için yoğun kampanya başlattığı İtalyan forvetin de gün içerisinde diğer adaylardan alınacak sonuca göre değerlendirilebileceği ifade edildi.

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Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş için forvette kader günü! Kalinic, Balotelli veye Mandzukic...
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