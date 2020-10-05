Beşiktaş transferin bitmesine saatler kala bir transferi daha bitiriyor. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.



RACHID GHEZZAL KİMDİR?

9 Mayıs 1992 yılında Fransa'da dünyaya gelen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı. 28 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, 2017'de Monaco'nun yolunu tuttu. 2018'de 14 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Leicester City'e transfer olan Ghezzal, daha sonra İtalyan temsilcisi Fiorentina'ya kiralandı. 1.82 boyundaki deneyimli ismin Leicester City ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Ghezzal, geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 19 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Kariyerinin en iyi dönemini Lyon'da geçiren başarılı futbolcu, burada çıktığı 119 maçta 14 gol atarken 20 de asist yaptı. Milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanan Rachid Ghezzal, çıktığı 16 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.







Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Leicester City'den Ghezzal'ı kadrosuna kattı!