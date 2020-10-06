Elde var sıfır!

KALİNİC: Oyuncuya yapılan son teklif 2.5 milyon Euro maaş ve bonus toplamı yanı sıra 2+1 yıllık sözleşme oldu. Ancak 32 yaşındaki futbolcuya dün öğlen saatlerine doğru İtalya'nın Verona kulübünden teklif geldi. 3 milyon Euro net ücreti iki yıla yayan ve ilk sezonun yarısını ödeyecek olan İtalyanlar, Kalinic'i ikna ederek transferi gerçekleştirdi.



MANDZUKİC: Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya 2.5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklifi götürüldü. Pazarlıklarda maaş teklifini ve sözleşmeyi kabul eden 34 yaşındaki oyuncu, 3 milyon Euro imza parası isteğinden geri adım atmayınca transfer gerçekleşmedi.



BALOTELLİ: Yönetimin önde gelen bazı isimlerinin isteğiyle yeniden gündeme gelen İtalyan yıldız için teknik heyet yine olumsuz görüşünü yineledi. Oyuncuyla pazarlıkların sürdüğü esnada İngiltere Championship ekibi Watford devreye girdi. 1.5 milyon Euro net + bonus olmak üzere 1+1 yıllık teklifine olumlu yanıt alamayınca transfer gerçekleşmedi.



N'KOUDOU İLE İPLER KOPTU

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi sonrası gözden çıkarılan yabancı da netleşti. Yabancı oyuncu sayısı 18'e ulaşırken, Mirin, Douglas ve Lens sonrası lisansı askıya alınacak isim N'Koudou olarak kararlaştırıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili dün yapılan görüşmede, 25 yaşındaki oyuncunun sürekli olarak sakatlık yaşamasının ve istikrarsızlığının takımı ve oyun planlarını etkilediğini yönetime iletti.