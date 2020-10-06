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'dan sakatlık açıklaması! Etebo ve Taylan...

Son dakika haberleri... Galatasaray, sakatlıkları bulunan Etebo ve 'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 13:36 Son Güncelleme: 6.10.2020 13:58 ABONE OL
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Etebo ve Taylan...

Galatasaray'da Oghenekaro Etebo ile Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yapılan Kasımpaşa maçında kasıklarından sakatlandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa karşılaşması sonrası tetkikleri gerçekleştirilen Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.

İki futbolcunun da tedavisine başlandığı aktarıldı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Etebo ve Taylan...
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