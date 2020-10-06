Kaan Ayhan: Hatalarımızı öğrendik

Milli futbolcu Kaan Ayhan müsabakanın oynanacağı Rhein Energie Stadı'nda milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenledi.

Yarın yeni şeylerin deneneceğini belirten Kaan Ayhan, "Almanya'yı hepimiz biliyoruz. Çok yüksek bir kaliteye sahipler. Yarınki maç dostluk maçı. Yeni şeyler denenecektir. Almanya kadrosunu da daha tam bilmediğimiz için bizim için de sürpriz olacak yarınki kadro. Almanya'nın milli takımdaki ilk 20-30 ismi yüksek bir kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR ATMOSFERDE YAŞIYORUZ"

"Takımda hava nasıl" sorusuna yanıt veren Kaan Ayhan, "Hava her zamanki. Kardeşlerimle, ağabeylerimle çok iyi bir atmosferde yaşıyoruz. Son maçlarda istediğimiz skorlara ulaşamadık ama bunlar geride kaldı. Hocalarımız da dün analiz yaptılar, hatalarımızı gösterdiler. İnşallah yarın daha iyi bir performansla önemli Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız ve orada da başarılı olmamıza bir yardımı olur" diyerek basın toplantısını noktaladı.