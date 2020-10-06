Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kaan Ayhan: Hatalarımızı öğrendik

: Hatalarımızı öğrendik

maçı öncesi video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenleyen , "Almanya kadrosunu da daha tam bilmediğimiz için bizim için de sürpriz olacak yarınki kadro. Almanya'nın milli takımdaki ilk 20-30 ismi yüksek bir kaliteye sahip" dedi.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 23:45 Son Güncelleme: 6.10.2020 23:49 ABONE OL
Kaan Ayhan: Hatalarımızı öğrendik

Milli futbolcu Kaan Ayhan müsabakanın oynanacağı Rhein Energie Stadı'nda milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenledi.

Yarın yeni şeylerin deneneceğini belirten Kaan Ayhan, "Almanya'yı hepimiz biliyoruz. Çok yüksek bir kaliteye sahipler. Yarınki maç dostluk maçı. Yeni şeyler denenecektir. Almanya kadrosunu da daha tam bilmediğimiz için bizim için de sürpriz olacak yarınki kadro. Almanya'nın milli takımdaki ilk 20-30 ismi yüksek bir kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR ATMOSFERDE YAŞIYORUZ"

"Takımda hava nasıl" sorusuna yanıt veren Kaan Ayhan, "Hava her zamanki. Kardeşlerimle, ağabeylerimle çok iyi bir atmosferde yaşıyoruz. Son maçlarda istediğimiz skorlara ulaşamadık ama bunlar geride kaldı. Hocalarımız da dün analiz yaptılar, hatalarımızı gösterdiler. İnşallah yarın daha iyi bir performansla önemli Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız ve orada da başarılı olmamıza bir yardımı olur" diyerek basın toplantısını noktaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: İlkokul ve Liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?
BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da çok ses getirecek BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2020 MasterChef mavi – kırmızı takımlar nasıl oldu?
Son Dakika Haberi: HES kodunda yeni dönem resmen başlıyor! HES kodu hayatın her alanına geliyor!
Son dakika haberleri: İşte Dağlık Karabağ çatışmalarındaki son durum! İlham Aliyev'den kritik açıklamalar geldi...
MPİ ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması geldi! En erken o tarihte görebiliriz...
Kapalıçarşı'dan son dakika canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?
Son Dakika Haberi: Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral vefat etti! Serdar Oral kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?
Son Dakika! Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı! Ahmet Serdar Oral sessiz sedasız defnedildi
Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaan Ayhan: Hatalarımızı öğrendik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA