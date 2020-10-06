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maskotunun maaşını karşılamak istiyor

ekibi 'de forma giyen , kulübün işine son verdiği 27 yıllık takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran 'un maaşını karşılamayı teklif etti.

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 18:05 Son Güncelleme: 6.10.2020 18:07 ABONE OL
Mesut Özil Arsenal maskotunun maaşını karşılamak istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, kulübün işine son verdiği 27 yıllık maskotun maaşını karşılamayı teklif etti.

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işten çıkarılmasına oldukça üzüldüğünü belirtti.

Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, "Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek maskotunu işten çıkarması taraftarın tepkisine neden olmuştu.

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Mesut Özil Arsenal maskotunun maaşını karşılamak istiyor
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