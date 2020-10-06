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: Hedefimiz EURO 2020

A Milli Takım Teknik Direktörü , yarın (7 Ekim) ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş, ciddi bir müsabakaya çıkacaklarını ifade ederken, "Almanya'ya karşı oyuncularımızı test edeceğiz." dedi. Öye yandan tecrübeli teknik adam asıl hedeflerinin EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 20:58 Son Güncelleme: 6.10.2020 21:34 ABONE OL
Şenol Güneş: Hedefimiz EURO 2020

Türkiye ile Almanya, 7 Ekim Çarşamba günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Köln Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Rusya ve Sırbistan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde önemli bir sınava çıkacak olan A Milli Takım'da deneyimli teknik adam Şenol Güneş, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Uzun süre oldu. Pandeminin gölgesinde futbol oynamaya çalışıyoruz. Zor bir durum. Konuşmak zor, futbol oynamak daha da zor. Sahada olmak, birlikte olmak mutluluk verici. Bugünleri de aşacağız."

"Eylül ayı bizim için iyi geçmedi. Ligler ertelendi. İdmanlar ertelendi. Eylüle göre daha iyiyiz. Hedefimiz EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası'nda başarılı olmak. Uluslar Ligi'nde de başarılı olmak istiyorduk. Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız. Bu sevindirici bir olay."

"Almanya'ya karşı oyuncularımızı test edeceğiz. Rusya ve Sırbistan maçları öncesi değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bu yolda giderken Almanya'nın sadece aldığı sonuçlar değil, yaptığı işlere de bakmalıyız."

"Biz Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimiz dışında Almanya'nın çok tarafını örnek alabiliriz. Baktığınız zaman Almanya Federasyonu, 10 teknik adamla çalışmış. Biz 10 yılda 15-20 antrenörle çalışmışız."

"Löw, Klinsmann'ın yardımcısı iken şimdi o teknik sorumlu. Teknik direktör yardımcıları, geçmişte de teknik direktör oldu. Bir okul gibi burası. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman. Kendi ülkesinden olan insanlar. Kendileri üretebiliyor."

"Biz yeniden sil baştan yapıp oyuncu, antrenör üreten, yarışan, oyuncularını iyi kullanan, dış pazara ithal eden olmalıyız."

"Almanya'nın birçok şehrinde insanımız var. Bunların bir kısmı Türk Milli Takımı'nda oynayacak. Bazıları yarın ilk kez Almanya'ya karşı oynayacak. Almanya Türkiye dostluğunun ebedi olmasını istiyorum."

Şenol Güneş: Hedefimiz EURO 2020

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Şenol Güneş: Hedefimiz EURO 2020
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