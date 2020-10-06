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5 maddede 'un yeni transferi !

, taraftarların takımlarında görmeyi çok istediği ve gelmek için kulübüne rest çeken ’ya 4 yıllık imzayı attırdı. ’a 4 eşit taksitte toplam 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 6.10.2020 ABONE OL
5 maddede Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo!

Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk kez SABAH Spor'un 27 Temmuz tarihinde duyurduğu transfer görüşmeleri yaklaşık 40 gün sürerken, ilk etapta 5 milyon euro isteyen Palmeiras kulübünün 3.2 milyon euro'ya razı olması dikkat çekti. Kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, Hugo'nun bonservis bedeli olarak Palmeiras kulübüne 800 bin euro'luk 4 eşit taksitte 3 milyon 200 bin euro ödeme yapacağı belirtildi.

Bu para 4 yılda ödenecek. Ayrıca bir sonraki satıştan da Brezilya ekibine % 25 pay verilecek.

13 NUMARAYI GİYECEK
Bordo-mavililer 4 yıllık sözleşme imzaladığı 29 yaşındaki oyuncuya da yıllık 1 milyon 350 bin euro ödeme yapacak. Ayrıca menajerlik ücreti olarak da 135 bin euro ödenecek.

Hugo, iki yıl önce vefat eden Fiorentina'dan takım arkadaşı Astori anısına 13 numaralı formayı giyecek. Hugo için hazırlanan tanıtım videosu da bordo-mavili taraftarlar tarafından defalarca izlendi.

5 MADDEDE VITOR HUGO
1- Son beş sezonda transferlerine 18.2 milyon Euro ödendi.
2- Avrupa'da Fiorentina forması giydi ve 49 maça çıktı.
3- Geçtiğimiz sezon hiç sakatlık sorunu yaşamadı.
4- Kariyeri boyunca iki kupa kazanmayı başardı.
5- 15 farklı teknik direktörle çalışma fırsatı buldu.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da listesine gelen oyuncu, uzun uğraşlara rağmen siyah beyazlılar tarafından transfer edilememişti.

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5 maddede Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo!
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