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Son dakika: 'den açıklaması! ücretleri...

sezonunda 18 futbolcuyu kadrosuna katan , transfer ücretleriyle alakalı açıklaması yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir." denildi.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 16:51 Son Güncelleme: 6.10.2020 17:02 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Transfer ücretleri...

Transfer sezonunda 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer ücretleriyle alakalı KAP açıklaması yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon Euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon Euro şeklinde gerçekleşmiştir."

"18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır. 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir."

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Son dakika: Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Transfer ücretleri...
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