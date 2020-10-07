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- | 11'ler belli oldu

A , özel maçta deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Köln RheinEnergie Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Almanya- maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 20:34 Son Güncelleme: 7.10.2020 20:50 ABONE OL
Almanya - Türkiye | 11'ler belli oldu

A Milli Takım, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln RheinEnergie Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien yönetecek. Almanya-Türkiye maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Almanya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

7 Ekim Çarşamba günü, Köln Stadı'nda oynanacak Almanya - Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve TRTSpor'dan naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER

Almanya: Leno, Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Draxler, Havertz, Brandt, Waldschmidt

Türkiye: Mert, Sangare, Kaan, Merih, Hasan Ali, Okay, Ozan, Yusuf, Emre Kılınç, Efecan, Enes

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ŞENOL GÜNEŞ, A MİLLİ TAKIM'LA 65. MAÇINDA

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Almanya karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 65. maçına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya ile yarın oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 18'i özel 64 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 64 maçta, 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 19. ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Almanya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 19. özel maçına çıkacak.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 18 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 46 RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 46 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.

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Almanya - Türkiye | 11'ler belli oldu
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