Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başladı. Futbol severlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesi maçın yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu. Almanya Türkiye maçı hangi kanalda sorusunun cevabı en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve dev maçın yayın kanalı!
A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi öncesinde Almanya ile oynayacağı özel maçın tüm ayrıntıları belli oldu. Almanya Türkiye maçı 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te Köln Stadı'nda oynanacak. Özel maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
TARİH: 07.10.2020
SAAT: 21:45
STADYUM: Köln Stadı
HAKEM: Benoit Bastien
YAYIN KANALI: TRT SPOR
Maç saatinde canlı yayın linkine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)