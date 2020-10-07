Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başladı. Futbol severlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesi maçın yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu. Almanya Türkiye maçı hangi kanalda sorusunun cevabı en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve dev maçın yayın kanalı!

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi öncesinde Almanya ile oynayacağı özel maçın tüm ayrıntıları belli oldu. Almanya Türkiye maçı 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te Köln Stadı'nda oynanacak. Özel maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.