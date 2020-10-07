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maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımız hazırlık maçı kapsamında ile kozlarını paylaşacak. UEFA Uluslar Ligi’nde oynanacak olan zorlu maçlar öncesi moral bulmak isteyen ay yıldızlılar, bu maçı kazanmak istiyor. Şenol Güneş ve öğrencileri karşılaşma öncesinde son hazırlıkları da yaparak maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan rakibin Almanya olması nedeniyle futbol severler bu maça daha yoğun ilgi gösteriyor. Almanya maçı hangi kanalda sorusu ise en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Peki, Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı olarak ekranlara gelecek? İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler...

Giriş Tarihi: 7.10.2020 09:38 Son Güncelleme: 7.10.2020 09:43 ABONE OL
Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ile arasında oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başladı. Futbol severlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesi maçın yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu. Almanya Türkiye maçı hangi kanalda sorusunun cevabı en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve dev maçın yayın kanalı!

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi öncesinde Almanya ile oynayacağı özel maçın tüm ayrıntıları belli oldu. Almanya Türkiye maçı 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te Köln Stadı'nda oynanacak. Özel maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TARİH: 07.10.2020

SAAT: 21:45

STADYUM: Köln Stadı

HAKEM: Benoit Bastien

YAYIN KANALI: TRT SPOR

Maç saatinde canlı yayın linkine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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