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maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

A Milli Futbol Takımız uzun bir aranın ardından tekrar sahaya iniyor. ile arasında oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başlarken, mücadelenin muhtemel 11’leri de belli oldu. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı zorlu mücadeleler öncesinde Almanya’yı mağlup ederek moral depolamak istiyor. Öte yandan Almanya Türkiye maçı hangi kanalda sorusu bugün en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:50 ABONE OL
Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, Köln Stadyumu'nda ile özel maçta karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak grup maçları öncesinde moral depolamak isteyen ay yıldızlılar bu maçı güzel bir oyun sergileyerek kazanmak istiyor. Alman ile 'nin muhtemel 11'leri belli olurken, mücadelenin yayın kanalı bilgileri ise merak konusu oldu. Almanya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı ve maç öncesi son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli Maç hangi kanalda? İşte dev maç ile ilgili tüm gelişmeler!

ALMANTA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya ile Türkiye hazırlık maçı kapsamında Köln Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Dev maç için geri sayım başlarken karşılaşmanın yayın kanalı bilgileri ise merak konusu oldu.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımızın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının tüm detayları belli oldu. 21:45'te oynanacak olan müsabaka ile ilgili ayrıntılar şöyle;

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

TARİH: 07.10.2020

SAAT: 21:45

STADYUM: Köln Stadı

HAKEM: Benoit Bastien

YAYIN KANALI: TRT SPOR

Maç saatinde canlı yayın linkine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

ALMANYA: Leno, Ginter, Süle, Rüdiger, Emre Can, Leon Goretzka, Heinrich, Nico Schulz, Havertz, Draxler, Waldschmidt.

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Mahmut, Hakan, Abdülkadir Ömür, Cengiz, Burak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
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