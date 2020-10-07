Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, Köln Stadyumu'nda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak grup maçları öncesinde moral depolamak isteyen ay yıldızlılar bu maçı güzel bir oyun sergileyerek kazanmak istiyor. Alman ile Türkiye'nin muhtemel 11'leri belli olurken, mücadelenin yayın kanalı bilgileri ise merak konusu oldu. Almanya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı ve maç öncesi son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli Maç hangi kanalda? İşte dev maç ile ilgili tüm gelişmeler!

ALMANTA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya ile Türkiye hazırlık maçı kapsamında Köln Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Dev maç için geri sayım başlarken karşılaşmanın yayın kanalı bilgileri ise merak konusu oldu.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımızın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının tüm detayları belli oldu. 21:45'te oynanacak olan müsabaka ile ilgili ayrıntılar şöyle;