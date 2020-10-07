Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, Köln Stadyumu'nda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak grup maçları öncesinde moral depolamak isteyen ay yıldızlılar bu maçı güzel bir oyun sergileyerek kazanmak istiyor. Alman ile Türkiye'nin muhtemel 11'leri belli olurken, mücadelenin yayın kanalı bilgileri ise merak konusu oldu. Almanya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı ve maç öncesi son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli Maç hangi kanalda? İşte dev maç ile ilgili tüm gelişmeler!
Almanya ile Türkiye hazırlık maçı kapsamında Köln Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Dev maç için geri sayım başlarken karşılaşmanın yayın kanalı bilgileri ise merak konusu oldu.
A Milli Futbol Takımımızın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının tüm detayları belli oldu. 21:45'te oynanacak olan müsabaka ile ilgili ayrıntılar şöyle;
TARİH: 07.10.2020
SAAT: 21:45
STADYUM: Köln Stadı
HAKEM: Benoit Bastien
YAYIN KANALI: TRT SPOR
Maç saatinde canlı yayın linkine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
ALMANYA: Leno, Ginter, Süle, Rüdiger, Emre Can, Leon Goretzka, Heinrich, Nico Schulz, Havertz, Draxler, Waldschmidt.
TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Mahmut, Hakan, Abdülkadir Ömür, Cengiz, Burak.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)