Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş yönetimindeki A milli futbol takımımız Almanya ile deplasmanda karşılaşıyor. UEFA Uluslar Ligi kapsamında Rusya ve Sırbistan gibi zorlu karşılaşmalara çıkacak olan ayyıldızlılar, güçlüö rakip Almanya'yı kendi sahasında devirip moral depolamak istiyor. Heyecanlı geçecek karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.
Almanya Türkiye özel maç ile ilgili Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? soruları yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;
7 Ekim Çarşamba günü, Köln Stadı'nda oynanacak Almanya - Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve TRTSpor'dan naklen yayımlanacak.
A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.