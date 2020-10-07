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maçı hangi kanalda? , saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, özel maç kapsamında deplasmanında mücadele ediyor. UEFA Uluslar Ligi’nde çıkacağı zorlu karşılaşmalar öncesinde zorlu rakibini evinde mağlup etmek ve moral toplamak isteyen millilerimizin özel karşılaşmasını izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyorlar. Peki, , ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.10.2020 21:58 Son Güncelleme: 7.10.2020 21:58 ABONE OL
Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş yönetimindeki A milli futbol takımımız ile deplasmanda karşılaşıyor. UEFA Uluslar Ligi kapsamında Rusya ve Sırbistan gibi zorlu karşılaşmalara çıkacak olan ayyıldızlılar, güçlüö rakip Almanya'yı kendi sahasında devirip moral depolamak istiyor. Heyecanlı geçecek karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Almanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye özel maç ile ilgili , ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? soruları yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

7 Ekim Çarşamba günü, Köln Stadı'nda oynanacak - maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve TRTSpor'dan naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER

  • Almanya: Leno, Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Draxler, Havertz, Brandt, Waldschmidt
  • Türkiye: Mert, Sangare, Kaan, Merih, Hasan Ali, Okay, Ozan, Yusuf, Emre Kılınç, Efecan, Enes

Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Takım, maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

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Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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