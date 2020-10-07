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Başkanı 'dan 'ye sitem!

Serge Yalçın'ın Başkan Çebi'ye politikası için sitemde bulunduğu ortaya çıktı. Başarılı hocanın, "Beşiktaş'a canımız feda ama istediğim transferler yapılamadı"dediği öğrenildi. İşte ile Beşiktaş Başkanı 'nin arasındaki toplantının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 7.10.2020 08:20 Son Güncelleme: 7.10.2020 08:28 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye sitem!

'ta önceki gün Başkan Çebi ve Teknik Direktör arasında yapılan 4 saatlik görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye sitem!

Yalçın'ın Çebi'ye yapılan transferlerden memnun kalmadığını söyleyerek sitemde bulunduğu öne sürüldü.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye sitem!

TRANSFERDE ÇOK GEÇ KALDIK
Yalçın'ın, istediği oyuncuların alınmadığını söyleyerek, "Durumunuzu biliyorum ama transferde çok geç kaldık. Ne yazık ki elimde alternatifi geniş bir kadro yok" dediği belirlendi.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye sitem!

BENDEN MUCİZE BEKLEMEYİN
Takvim'in haberine göre özellikle ikinci bir forvet alınamadığı için Çebi'ye dert yanan Yalçın'ın, "Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin. Size başarı için garanti vererem" diyerek dert yandığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye sitem!

BİR YABANCININ DAHA LİSANSI DONDURULACAK
'ta 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Buna göre 4 futbolcunun sözleşmesinin askıya alınması gerekiyor.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye sitem!

Douglas, Mirin ve Lens kadro dışı. Bu oyunculara ek olarak Boyd, N'Koudou ve Ajdin Hasic'ten birinin daha lisansı dondurulacak.

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Beşiktaş Başkanı Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye sitem!
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