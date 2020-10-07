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'a Younes 'nın satışı için umut doğdu!

Son dakika haberleri... Transfer döneminde Younes 'yı iyi bir bonservis karşılığında satmayı düşünen 'da transfer perdesi kapanınca umutlar azalmıştı. Ancak ve 'da transfer ayın 25'ine kadar devam etmesi üzerine sarı-kırmızlılarda yeni bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 20:49 Son Güncelleme: 7.10.2020 21:14 ABONE OL
Galatasaray'a Younes Belhanda'nın satışı için umut doğdu!

Süper Lig'de ve Avrupa'da transfer dönemi kapandı ancak Arap Yarımadası ve Katar'da transfer ayın 25'ine kadar devam ediyor.

Transfer döneminin bitmesine karşın Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başındaki yerini koruyan Younes Belhanda için de umutlar tükenmiş değil. Ajansspor'un haberine göre sarı kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar. Belhanda'ya Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu.

''KALDIĞIM SÜRECE MÜCADELE EDERİM''

Belhanda, Fenerbahçe derbisinden sonra, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kaldığım sürece mücadele ederim" diyerek ayrılık olasılığını teyit etmişti.

Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti.

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Galatasaray'a Younes Belhanda'nın satışı için umut doğdu!
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